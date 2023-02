Cerca de 250 mil pessoas marcham em Madrid exigindo melhores condições de saúde

Apoie o 247

Sputnik - Cerca de 250.000 pessoas marcharam pelas ruas de Madri neste domingo (12), exigindo que o governo espanhol aumente o orçamento de saúde do país, melhore as condições de trabalho e aumente o quadro de funcionários.

"Hoje, em Madri, voltamos a nos levantar e declaramos que não aceitamos esse modelo. Não se brinca com a nossa saúde", gritavam os organizadores do protesto, ao ler um manifesto.

Os participantes da manifestação também pediam redução da jornada de trabalho, melhores salários e apoio aos jovens profissionais inclinados a partir para outros países com melhores condições de trabalho, informou um correspondente.

O crescente descontentamento parece ainda mais significativo no contexto das próximas eleições municipais e regionais, marcadas para 28 de maio. Os organizadores argumentam que o governo de Madri, liderado pela direita, investe menos em saúde por habitante do que qualquer outra região da Espanha, embora sua renda per capita seja o mais alto de todo o país.

