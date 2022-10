Cerca de 350 empresas francesas passam por fase difícil devido à crise de energia, diz ministro

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Nesta segunda-feira (17), o ministro da Indústria e delegado no Ministério das Finanças da França, Roland Lescure, afirmou que cerca de 350 empresas francesas estão passando por momentos difíceis devido à crise de energia.

"Cerca de 350 empresas estão de fato enfrentando dificuldades significativas devido à crise de energia", disse Lescure à emissora francesa Franceinfo.

O ministro salientou que o número é apenas a "ponta do iceberg", uma vez que a forte subida dos preços da eletricidade afetou todas as empresas na França, com exceção das menores, que estão protegidas pelo "escudo tarifário".

De acordo com Lescure, a principal tarefa neste momento é que o governo apoie as empresas caso a caso para que possam dar continuidade ao seu trabalho.

O início das hostilidades na Ucrânia, em fevereiro, exacerbou a crise energética que se desenrolava na Europa desde o ano passado. Interrupções nas operações logísticas e financeiras devido ao conflito e às sanções ocidentais contra a Rússia prejudicaram as cadeias de suprimentos e levaram ao aumento nos preços da energia em todo o mundo, fazendo com que muitos governos europeus recorressem a medidas de contingência. A mídia francesa informou que um aumento nos preços da energia, bem como a escassez de leite, carne e vegetais ameaçam as atividades das fábricas de produção de alimentos na França.

O governo francês estendeu o escudo tarifário, introduzido em 2021, até o final de 2023 e o expandiu para cobrir pequenas empresas, que têm menos de dez funcionários e um faturamento inferior a € 2 milhões (cerca de R$ 10,4 milhões). O escudo protege as famílias e as pequenas empresas francesas de aumentos sucessivos nos preços da eletricidade e do gás. A nova extensão do escudo tarifário limita o aumento do preço do gás a 15% em janeiro de 2023 e da eletricidade a 15% em fevereiro de 2023.

