Cerca de 80 soldados dos EUA foram mortos nos ataques às bases militares, diz agência iraniana

Os ataques do Irã às bases militares americanasno Iraque também deixaram 200 feridos, disse agência iraniana de notícias Fars. O novo comandante da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, Esmayeel Qa’ani, enviou mensagem ao líder supremo da Revolução Islâmica, o aiatolá Ali Khamenei, e disse que a ação “demonstrou a capacidade do país de resistir à arrogância global” edit