Chance de confronto com a Rússia está aumentando, diz Pentágono

Sputnik - O general do Exército dos EUA Mark Milley afirmou que o risco de um conflito internacional com as grandes potências está crescendo, segundo a emissora Fox News.

Durante discurso aos graduados da Academia Militar de West Point, o general instou os militares a se prepararem para tal possibilidade.

"O mundo em que vocês se formaram tem um grande potencial para grandes conflitos internacionais envolvendo as grandes potências. E a chance de isso ocorrer está aumentando e não diminuindo", declarou.

Como de costume, o general, destacou ante os graduados que os EUA estão enfrentando duas potências mundiais, a Rússia e a China.

No dia 19 de maio, as duas principais autoridades militares dos EUA e da Rússia discutiram "questões de interesse mútuo", incluindo o conflito em andamento entre a Rússia e a Ucrânia, disse o Ministério da Defesa russo em comunicado.

O Pentágono, contudo, não forneceu maiores detalhes sobre a conversa. As autoridades dos EUA se limitaram a dizer que os líderes militares "concordaram em manter as linhas de comunicação abertas".

