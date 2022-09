Chancelaria chinesa apresenta representações solenes aos EUA por ataque cibernético à universidade

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - O diretor-geral do Departamento da América do Norte e Oceania do Ministério das Relações Exteriores da China, Yang Tao, fez representações solenes à embaixada norte-americana na China sobre o ataque cibernético dos EUA à Universidade Politécnica do Noroeste da China.

Yang Tao destacou que, recentemente, o Centro Nacional de Resposta a Emergências de Vírus de Computador da China e a empresa Qihoo 360 divulgaram um relatório de investigação sobre o ataque cibernético realizado por um departamento subordinado da Agência de Segurança Nacional dos EUA à Universidade Politécnica do Noroeste da China.

Esta não é a primeira vez que o governo estadunidense realiza ataques cibernéticos e rouba informações confidenciais de instituições chinesas. Essa conduta viola seriamente os segredos técnicos de instituições chinesas e coloca em grande risco a segurança da infraestrutura crítica, instituições e informações pessoais da China, e deve ser interrompida imediatamente.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.