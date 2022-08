Chancelaria chinesa compara política externa dos EUA com assassinato de George Floyd

Apoie o 247

Sputnik - A porta-voz oficial da chancelaria chinesa, Hua Chunying, comparou a política externa dos EUA com o assassinato de George Floyd.

"Não podemos permitir que os EUA se considerem um 'policial do mundo', tratando outros países como no caso de George Floyd, que eles intimidaram e estrangularam por vontade própria", escreveu a diplomata na sua conta no Twitter.

Chunying respondeu desta maneira às declarações da Casa Branca dizendo que "Pequim exagerou na sua reação à visita da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwan".

Pelosi visitou Taiwan na semana passada, o que provocou de novo tensões na região, já que a China não reconhece a soberania da ilha, considerando-a a sua província e manifestando-se categoricamente contra quaisquer contatos de Taipé com altos funcionários e militares de outros países. Em resposta à visita, Pequim iniciou exercícios militares de grande escala nas águas da ilha, impôs sanções contra dois fundos taiwaneses, a própria Pelosi e os seus parentes próximos e, além de tomar outras medidas, responsabilizou Washington e Taipé por todas as consequências futuras.

O afro-americano George Floyd foi morto por um policial branco quando este tentava detê-lo. A sua morte provocou protestos e distúrbios em massa nos EUA, além de gerar grande polêmica na sociedade sobre a necessidade de reformar a polícia.

