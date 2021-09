Chancelaria chinesa responde à apreensão de produtos chineses feita pelos EUA

Apoie o 247

Clube de Economia

Rádio Internacional da China - Recentemente, os EUA apreenderam paineis solares produzidos por uma empresa chinesa, alegando que podem conter materiais produzidos através de "trabalho forçado" em Xinjiang. O porta-voz da Chancelaria chinesa, Zhao Lijian, respondeu nesta quinta-feira (22) que a China adotará todas as medidas necessárias para defender os direitos legítimos de suas empresas.

Em uma coletiva de imprensa regular, Zhao Lijian disse que esse “trabalho forçado” é uma completa mentira e que a China já esclareceu a verdade em várias ocasiões.

O porta-voz disse que a conduta dos EUA impactará gravemente as cadeias industriais e de suprimento internacional, além de prejudicar os esforços globais para lidar com as alterações climáticas. Ele exigiu que os EUA parem com essa supressão irracional das empresas chinesas.

PUBLICIDADE

Tradução: Florbela Guo

Revisão: Erasto Cruz

PUBLICIDADE