Chancelaria da Palestina condena declaração de autoridades israelenses incitando assassinato da população

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Ministério das Relações Exteriores e Expatriados da Palestina condenou veementemente o incitamento contínuo por parte de altos funcionários do governo israelense, encorajando o assassinato de mais palestinos sob pretextos infundados.

Num comunicado divulgado na quinta-feira (18), o Ministério afirmou: "Na vanguarda destas declarações incendiárias e racistas está o veneno espalhado pelo ministro extremista e fascista, Itamar Ben-Gvir, aos soldados do exército de ocupação e aos colonos fanáticos extremistas. Ele afirmou seu apoio para atirar em qualquer palestino, mesmo que as vidas dos soldados não estivessem em perigo”, informa a agência WAFA.

continua após o anúncio

O Ministério acrescentou que "Ben-Gvir está tentando demonizar todos os palestinos, tratando-os como terroristas, no mais feio apelo à propagação das execuções e massacres extrajudiciais praticados pelo exército de ocupação na Faixa de Gaza e na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental”.

Referindo-se à situação nos campos de refugiados de Tulkarm e Nour Shams, que estão sob ataque militar israelense há mais de 36 horas, o Ministério descreveu-a como "uma repetição brutal da destruição total e dos ataques a civis, incluindo crianças, mulheres , ambulâncias, equipes médicas e centros de saúde, semelhante à agressão israelense contra Gaza."

continua após o anúncio

O Ministério continuou, afirmando: "Isso ocorre em meio à prática de mais massacres na Faixa de Gaza, à destruição de bairros residenciais inteiros sobre as cabeças de seus habitantes, ao tormento de civis e à imposição de deslocamentos sobre eles. Isso está acontecendo sob cenário de intensificação de punições coletivas."

O Ministério das Relações Exteriores enfatizou: “Os contínuos episódios de genocídio e a destruição abrangente das vidas palestinas são uma tradução israelense direta e contínua do argumento da autodefesa”.

continua após o anúncio

O Ministério questionou: "Quanto mais sangue e vidas palestinas [alguns países] desejam antes de reconsiderarem e perceberem a necessidade urgente de um cessar-fogo imediato e humanitário?

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: