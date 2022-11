Chancelaria da Rússia afirma que Otan é uma organização que não consegue viver sem um inimigo

Agora a Aliança Atlântica declarou que a Ásia é uma zona de interesse da Aliança, empurrando sua região de "defesa" para as fronteiras da China edit

Sputnik - A Otan é uma organização que não consegue viver sem um inimigo. Atualmente, o bloco está em busca de novos alvos e está avançando para novas regiões, já estando agora na Ásia, mais especificamente nas fronteiras da China, disse à Sputnik o vice-chanceler russo, Aleksandr Grushko.

"A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) é uma organização que não consegue viver sem um inimigo. Sem inimigo ela morrerá. O mais importante é criar a imagem de um inimigo, movendo-se para as fronteiras deste potencial inimigo", observou o diplomata.

"Agora eles declararam a Ásia uma zona de interesse da Aliança, e a zona de sua defesa já foi empurrada para as fronteiras da China", disse o vice-chanceler russo.

Em relação à crise na Ucrânia, Grushko declarou que apenas um louco pode agora pensar na adesão da Ucrânia à Otan.

"Isso é se procedermos do comportamento racional do Ocidente, mas ele [o comportamento] é irracional", disse o diplomata à agência.

Mesmo antes da cúpula da Otan de Bucareste de 2008, na qual foi decidido que a Ucrânia e a Geórgia poderiam se tornar membros do bloco, a Rússia alertou para o perigo desse passo, salientou o diplomata.

Especialistas ocidentais passaram anos alertando que adesão da Ucrânia à Otan seria uma má ideia

Segundo ele, a Otan está se esquecendo do princípio de que ninguém pode garantir a sua segurança à custa da segurança dos outros.

