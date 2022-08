Chancelaria diz que tentativas de restringir entrada de russos na União Europeia são ultrajantes

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que os países da União Europeia não têm o direito de restringir a emissão de vistos aos russos edit

Apoie o 247

ICL

TASS - A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse na terça-feira (9) que a negação de entrada na União Europeia (UE) para russos que precisam de serviços médicos é ultrajante.

"A situação é simplesmente ultrajante, quando as pessoas foram feridas no exterior, no território dos países da UE, e receberam assistência médica lá < ... > e agora simplesmente lhes é negada a oportunidade de manter quaisquer contatos humanitários", disse ela em Televisão Rússia-24.

Zakharova disse que os países da UE restringiram repetidamente a entrada até mesmo para russos que receberam vistos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Comentando os apelos de algumas autoridades europeias para que deixem de emitir vistos para russos, Zakharova disse que os países da UE, dados seus próprios compromissos, não têm o direito de restringir a emissão de vistos a qualquer grupo de pessoas com base em sua nacionalidade. A porta-voz disse que fazer isso equivaleria a nacionalismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.