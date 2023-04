Chancelaria russa diz que Coreia do Sul sofrerá consequências se der apoio militar à Ucrânia

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia alertou que fornecimento de armas à Ucrânia será considerado um ato hostil a seu país edit

Apoie o 247

ICL

247 - "Consideraremos qualquer fornecimento de armas para a Ucrânia, venha de onde vier, como um movimento contra a Rússia, abertamente hostil", disse a porta-voz da chancelaria, Maria Zaharova nesta quinta-feira (20), comentando as declarações do presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol sobre a possível entrega de armas do seu país para a Ucrânia.

Zakharova afirmou que os países que optarem por enviar armas para Kiev verão as consequências negativas.

Moscou está alertando novamente que o fluxo contínuo de armas ocidentais para a Ucrânia em meio a um conflito armado desencadearia uma catástrofe nuclear global.

Em entrevista à agência de notícias britânica Reuters na quarta-feira, o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, disse que seu país pode começar a fornecer armas à Ucrânia em caso de sérias ameaças a civis naquele país.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.