ICL

247 - Declarações de países ocidentais sobre as imagens obtidas na cidade ucraniana de Bucha, perto de Kiev, levam Moscou a suspeitar do envolvimento ocidental na história, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zaharova.

"Neste caso, acho que apenas o fato de essas declarações terem sido feitas nos primeiros minutos após os vídeos e fotos aparecerem não deixa dúvidas sobre quem encomendou a história", disse a porta-voz russa em um programa da TV russa.

De acordo com Zaharova, os políticos e ativistas ocidentais não analisaram a situação minuciosamente antes de decidir sobre os fatos. "Um aspecto deve ser levado em conta: chefes de estado, chefes de chancelaria, ativistas sociais e ex-políticos fizeram declarações baseadas apenas nos materiais de vídeo, vídeos que duram apenas alguns minutos, ou até menos de um minuto, e outras imagens", disse ela.

A porta-voz russa denunciou que, apesar da falta de opiniões de especialistas ou qualquer outra informação, o Ocidente "está pronto para culpar a Rússia".

Zahariova enfatizou pelo Telegram que "o significado do novo crime do regime de Kiev é frustrar as negociações de paz e aumentar a violência".

As informações são do site russo RT.

