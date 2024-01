Chancelaria russa diz que exercícios militares da Otan perto de suas fronteiras aumentam risco de incidentes

Apoie o 247

TASS - Os planos da Otan de realizar o exercício militar Steadfast Defender 2024 perto das fronteiras russas são provocativos, aumentam o risco de incidentes militares e podem levar a consequências trágicas para a Europa, disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova.

"As manobras [do Exercício Steadfast Defender 2024] são abertamente provocativas por natureza. Durante vários meses, um grupo de 90.000 soldados de 31 países membros da OTAN, bem como da Suécia, estará operando ativamente perto das fronteiras russas no território da Noruega. Esta medida visa deliberadamente agravar a situação. Aumenta o risco de incidentes militares e pode, em última análise, levar a consequências trágicas para a Europa", disse ela.

A diplomata sublinhou que o lado russo “não tem planos de atacar os países da Otan”.

Segundo a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, a Otan esconde o fato de que durante os exercícios serão praticadas “tarefas para repelir (...) a ameaça russa”.

"O presidente do seu comité militar, almirante Rob Bauer, disse que a aliança está a preparar-se para um conflito com a Rússia. Comentários semelhantes também foram ouvidos repetidamente da liderança dos países da Otan", continuou Zakharova.

"Desta forma, a aliança está a tentar justificar a sua existência aos olhos de milhões de europeus e americanos, bem como a sua agenda para conter a Rússia, para justificar o aumento insano dos gastos militares e, claro, de alguma forma distrair o público opinião pública e a atenção do público dos fracassos no campo daquela guerra híbrida [que a Otan está conduzindo] pelas mãos do regime de Kiev contra o nosso país", disse a diplomata.

Anteriormente, o Comandante Supremo Aliado da Europa, Christopher Cavoli, anunciou que o maior exercício da Otan nas últimas décadas, o Steadfast Defender 2024, terá início no final de Janeiro. Participarão cerca de 90.000 militares dos países da aliança e da Suécia.

