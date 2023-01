Chancelaria russa diz que Ocidente ultrapassou 'linhas vermelhas'

Discussão sobre se as linhas vermelhas impostas por Moscou foram violadas é página virada edit

Apoie o 247

ICL

TASS - As reflexões sobre se o Ocidente cruzou alguma linha vermelha na relação com a Rússia são coisa do passado, uma vez que os Estados Unidos declararam abertamente seus planos de derrotar a Rússia estrategicamente, disse o Ministério das Relações Exteriores.

"As reflexões sobre as linhas vermelhas estão agora no passado. Os Estados Unidos declararam inequivocamente sua intenção de infligir uma derrota estratégica à Rússia", continuou o ministério. "É impossível não perceber essa realidade."

O vice-representante permanente russo nas Nações Unidas, Dmitry Polyansky, disse que a Otan e outros países ocidentais se envolveram de fato no conflito na Ucrânia, ressalvando apenas que "nem todas as linhas vermelhas foram cruzadas".

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.