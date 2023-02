Chancelaria russa questiona quando Otan realizará cúpula de emergência para debater sobre bombas no Nord Stream

Apoie o 247

TASS - A porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que as últimas descobertas sobre explosões nos oleodutos Nord Stream 1 e 2, publicadas pelo jornalista norte-americano Seymour Hersh, merecem ser discutidas em uma cúpula de emergência da Otan.

"Houve muitos fatos: explosões de oleodutos, motivos [claros] e evidências indiretas obtidas por jornalistas. Então, quando uma cúpula de emergência da Otan se reunirá para analisar a situação?" - questionou.

Em 8 de fevereiro, o jornalista investigativo Seymour Hersh publicou um artigo em que disse, citando fontes, que explosivos foram plantados sob os oleodutos russos Nord Stream 1 e 2 por mergulhadores da Marinha dos EUA sob o disfarce do exercício Baltops em junho. A reportagem afirma que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou pessoalmente a operação.

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, disse anteriormente que os EUA negam estar envolvidos nas explosões nos oleodutos Nord Stream 1 e 2 e acreditam que suas explicações sobre o assunto são confiáveis. Ele chamou a teoria apresentada por Hersh de completa e absoluta bobagem.

Em 27 de setembro de 2022, a Nord Stream AG relatou danos sem precedentes ocorridos no dia anterior em três cadeias dos gasodutos offshore Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Em 26 de setembro, sismólogos suecos registraram duas explosões nas rotas do oleoduto. O Gabinete do Procurador-Geral da Rússia abriu um processo criminal com base em acusações de terrorismo internacional.

