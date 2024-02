Chancelaria venezuelana diz que EUA são cúmplices de atos de terrorismo

Apoie o 247

Telesur - O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, denunciou que a CIA e a DEA têm conspirado a partir de Miami e da Colômbia, juntamente com opositores da extrema direita venezuelana. O ministro destacou que o Governo dos Estados Unidos “protege os terroristas, que confessaram os seus crimes e as ordens que receberam para prejudicar o nosso povo”.

Neste sentido, o chanceler Gil destacou que os objetivos destas conspirações têm sido assassinar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López e o governador de Táchira, Freddy Bernal.

O objetivo é “desestabilizar o nosso país, através da violência, do ataque terrorista a unidades militares, numa longa lista de atrocidades extremistas”, afirmou o ministro.

Por outro lado, o ministro da Comunicação e Informação, Freddy Ñáñez, questionou nesta terça-feira (13) a narrativa de diferentes ONGs sobre as leis venezuelanas e o sistema de justiça do país.

Isto, após a prisão e posterior apresentação aos tribunais de justiça da cidadã Rocío San Miguel pelo suposto crime de formação de quadrilha e traição, no âmbito das investigações realizadas pela instância pelo complô de conspiração, denominado Pulseira Branca.

Após a sua prisão, diferentes organizações sociais como a Amnistia Internacional e a Provea descreveram estas ações como um “desaparecimento forçado”, narrativa que também foi promovida nas redes sociais por representantes da direita.

A este respeito, o Ministro Ñáñez indicou que não é surpreendente que estas ONGs “demonstrem solidariedade” com as pessoas investigadas por crimes contra a ordem constitucional do país, no entanto, “é surpreendente” que tentem ignorar as leis da Venezuela e “a legitimidade de um Estado.” soberano”.

Afirmou que essas mesmas ONGs fazem parte de uma “estratégia para isolar e sancionar a Venezuela”

