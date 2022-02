Chanceler alemão Olaf Scholz visita os EUA nesta segunda-feira para discutir crise na Ucrânia

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, receberá nesta segunda-feira (7) na Casa Branca o chanceler federal alemão, Olaf Scholz, em meio às tensões sobre a crise na Ucrânia.

Ambos os governantes vão avaliar a cooperação em uma série de desafios comuns, como acabar com a pandemia de Covid-19, enfrentar a ameaça das mudanças climáticas e promover a prosperidade econômica, diz um comunicado da secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki.

Enquanto os Estados Unidos parecem determinados a avançar para um confronto com a Rússia, a Alemanha reafirma sua recusa em se juntar a essa ofensiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com analistas, a reunião vai, sem dúvida, falar sobre o gasoduto Nord Stream 2 construído para entregar gás natural russo, um projeto que já foi concluído mas ainda não está em funcionamento e que resolveria a dependência da Alemanha de fornecedores mais distantes. Se interrompido esse fornecimento, a Alemanha será duramente afetada.

Scholz, por outro lado, está empenhada em retomar as negociações no chamado Quarteto da Normandia, grupo formado por França, Alemanha, Ucrânia e Rússia e que foi criado para lidar com o conflito na região de Donbas, no leste da Ucrânia , algo que não é bem visto pelos americanos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A visita do líder alemão a Washington faz parte de uma viagem diplomática, que será seguida de viagens a Kiev e Moscou em meio ao fogo cruzado de interesses energéticos e geoestratégicos.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE