Chanceler alemão reflete sobre possíveis protestos no país graças à crise de energia e admite que país vive "tempos difíceis"

Sputnik - Uma "economia robusta" e uma "democracia estável" vão ajudar a Alemanha a passar pelo inverno, acredita o líder da Alemanha Olaf Scholz.

A Alemanha vai poder passar pelo inverno sem grandes distúrbios públicos, disse o chanceler Olaf Scholz ao jornal FAZ na última terça-feira (6). A nação está atualmente tentando aliviar uma grande crise de energia ligada à redução das exportações de gás da Rússia.

"Não acredito em tais profecias [sombrias]", disse Scholz ao jornal quando perguntado se teme potenciais "revoltas populares". Embora admitindo que seu país estava enfrentando "tempos difíceis" relacionados a "fornecimentos de gás severamente restritos", o chanceler sustentou que a Alemanha tem "uma economia robusta, um sistema de bem-estar confiável e uma democracia estável. Se ficarmos juntos [...] como nação, vamos superar isso", disse ele.

De acordo com Scholz, seu governo já tomou uma ampla gama de medidas destinadas a aliviar a iminente crise de energia, com soluções que vão desde medidas de economia de gás que permitiram à Alemanha encher seus estoques de gás em 85% até o início de setembro a pacotes de ajuda direcionados para estudantes e pensionistas.

Berlim também reativou usinas de carvão e planeja manter suas instalações nucleares restantes em espera após a desativação programada este ano para cobrir necessidades adicionais de energia, acrescentou.

Essas não são as únicas medidas que as autoridades alemãs adotaram para economizar energia. O ministro da Economia e vice-chanceler, Robert Habeck, pediu anteriormente às pessoas que reduzissem o aquecimento, as visitas às saunas e o uso dos chuveiros para ajudar o país a reduzir sua dependência da energia russa. Em meados de agosto, ele também anunciou que os prédios públicos na Alemanha não poderão definir o aquecimento acima de 19 graus centígrados no outono e no inverno (no Hemisfério Norte).

As autoridades de Berlim disseram, em meados de agosto, que desligariam as luzes da cidade para economizar energia, e Hannover foi ainda mais longe cortando a água quente em prédios públicos, incluindo academias e piscinas.

Os altos custos de energia não agradam a todos os alemães. Na segunda-feira (5), a cidade oriental de Leipzig viu protestos provocados por aumentos de preços. As manifestações foram organizadas pelos grupos de esquerda e de extrema-direita. O escritório de Leipzig do partido de esquerda também anunciou uma ação nacional apelidada de "um outono quente contra o frio social", argumentando que os preços da energia e do gás estão "fora de controle", enquanto as políticas de Scholz e seu gabinete "colocam em risco milhões de meios de subsistência".

Autoridades de segurança e a mídia alertaram anteriormente sobre o risco de grande agitação social causada pelos altos preços da energia, alegando que os protestos maciços que a Alemanha viu sobre as restrições para o combate à pandemia de COVID-19 pareceriam "uma festa de aniversário infantil" em comparação com o que está por vir.

