Chanceler austríaco diz que Putin quer participar de investigação internacional sobre crimes na Ucrânia

Agência Sputnik - Chanceler austríaco Karl Nehammer visitou Moscou nesta semana e falou, neste domingo (17), sobre o seu encontro com Vladimir Putin, presidente da Rússia.

Em entrevista para a emissora norte-americana NBC, o chanceler austríaco Karl Nehammer disse que o presidente da Rússia expressou disposição em participar de uma investigação internacional sobre "crimes de guerra na Ucrânia", embora continue cauteloso com o Ocidente.

"Ele me disse que vai cooperar com uma investigação internacional por um lado. Por outro, ele me disse que não confia no mundo ocidental. Portanto, este será o problema agora no futuro. Eu acho que uma investigação internacional é necessária, e por isso foi uma discussão difícil entre nós", disse Nehammer.

Antes de sua viagem, Nehammer visitou Kiev e Bucha, local onde autoridades ucranianas e ocidentais afirmam ter sido o cenário da execução de centenas de civis nas mãos de tropas russas.

Análises da mídia russa e independente das imagens de Bucha lançaram grandes dúvidas sobre essas alegações.

Há evidências de que os crimes de guerra ocorreram depois que unidades da polícia militar ucraniana e forças da guarda nacional neonazistas apareceram e prometeram punir "colaboradores russos".

"Fiz uma viagem a Moscou para confrontar o presidente Putin com o que vi. Você sabe que não foi uma conversa amigável. Foi uma conversa franca e dura. E eu disse a ele o que eu vi. Eu vi os crimes de guerra. Vi a perda maciça do Exército russo e disse a ele que há necessidade de corredores humanitários para cidades como Mariupol", disse Nehammer.

O chanceler acrescentou que "tentou convencer" o líder russo de que a "investigação internacional" das ações dos comandantes após as guerras dos anos 1990 na ex-Iugoslávia era "útil para processar os criminosos de guerra".

Nehammer ainda expressou pessimismo sobre o futuro da crise na Ucrânia, dizendo que viu evidências de preparativos para uma "grande batalha" no Donbass.

Autoridades e meios de comunicação ucranianos e ocidentais passaram semanas acusando as tropas russas de "terríveis crimes de guerra na Ucrânia, de agressões sexuais e execuções de civis a outros atos violentos".

Autoridades russas apontaram grandes lacunas na narrativa ucraniana e ocidental e revelaram evidências documentadas de crimes de guerra cometidos por Kiev.

