Chanceler austríaco Sebastian Kurz renuncia ao cargo em meio a investigação contra ele

247 - Chanceler austríaco Sebastian Kurz renunciou ao cargo, neste sábado, 9, em meio a investigação contra ele. Durante a semana, promotores federais abriram uma investigação criminal contra ele sob suspeita de usar fundos do governo para pagar pesquisas de opinião favoráveis ​​e artigos de notícias.

Um dos chefes de Estado mais novos do mundo e líder conservador europeu negou as acusações, mas foi duramente criticado pela oposição, que fez uma intensa campanha para afastá-lo do governo austríaco.

"Em uma declaração, informou propor o ministro das Relações Exteriores, Alexander Schallenberg, como seu sucessor. De igual modo, Kurz planeja permanecer líder de seu partido conservador e se assumir como seu líder no parlamento austríaco", informa o portal Sputnik.

