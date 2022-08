Chanceler brasileiro ataca a Venezuela: 'abrigo de criminosos'

Apoie o 247

Sputnik - Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França falou com a imprensa nesta segunda-feira (8), após a posse do novo presidente da Colômbia, Gustavo Petro.

Após prestigiar a posse do novo presidente da Colômbia, Carlos França falou com o jornal O Globo a respeito das declarações de Gustavo Petro sobre as eleições no Brasil e a retomada das relações entre os governos venezuelano e colombiano.

Segundo ele, as declarações Gustavo Petro, de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, devem ser minimizadas, entendidas como falas "de um candidato eleito", e não de um chefe de Estado.

O chanceler brasileiro assegurou que no seu breve encontro com Petro, o colombiano teve uma posição diferente em relação ao Brasil e às possibilidades de relacionamento com o governo de Jair Bolsonaro.

Em recepção organizada para jornalistas estrangeiros, na noite de sábado (6), Petro foi perguntado sobre sua expectativa sobre o Brasil e sua resposta foi "pois que ganhe Lula".

"Vocês não falaram com o presidente Petro, vocês falaram com o candidato eleito", minimizou o chanceler do Brasil, acrescentando que "a partir de hoje [8], é o chefe de Estado quem está falando".

Além de ter falado com o presidente colombiano sobre assuntos de interesse regional, como a promoção da segurança alimentar e o compromisso com a prosperidade econômica, a Venezuela também foi pauta no encontro.

Com a retomada de relações entre a Colômbia de Petro e o governo venezuelano de Nicolás Maduro, o chanceler brasileiro frisou que sequer a reabertura de um consulado (venezuelano) "está colocada [em pauta] agora".

"Nós reconhecemos o governo de Juan Guaidó e fechamos a embaixada em Caracas e os consulados na Venezuela. Você pode ter o modelo brasileiro, o português e, agora, a Colômbia, que tem uma relação diferente da que nós temos com a Venezuela, e terá que ver o seu interesse e como faz", explicou França.

o chefe do Itamaraty disse que "nos preocupa que hoje a Venezuela seja um país que serve de abrigo para organizações criminosas ligadas ao narcotráfico, ao comércio ilegal de armas e mineração irregular. Isso é uma ameaça para a segurança regional", afirmou.

Ele ainda apontou que na Venezuela "você não tem liberdade de expressão, de imprensa, você tem presos políticos e pouca transparência nas eleições. Manter uma relação bilateral nessas bases é complicado".

