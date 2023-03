Chanceler brasileiro faz reunião com ministro de Negócios da China, em preparação para viagem de Lula ao país asiático

Encontro de Mauro Vieira com o ministro dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China, Qin Gang, foi realizado à margem da reunião do G20 edit

247 - O chanceler Mauro Vieira manteve uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China, Qin Gang, nesta quinta-feira (2). O encontro, realizado à margem da reunião do G20, que acontece em Nova Délhi, na Índia, teve como objetivo preparar a visita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá fazer ao país asiático no final de março.

A viagem de Lula ao principal parceiro comercial do Brasil expõe a mudança da posição da política externa adotada pelo governo Jair Bolsonaro (PL) em relação à China, marcada por provocações e atritos ao longo dos últimos quatro anos.

O Ministro Mauro Vieira 🇧🇷 manteve, à margem da reunião do G20, em Nova Délhi, reunião com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China 🇨🇳, Qin Gang. O encontro foi dedicado a discutir a preparação da futura visita do Presidente Lula à China. pic.twitter.com/PUdql74VPp — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) March 2, 2023

