Chanceler chinês apresenta propostas para promover causa internacional dos direitos humanos

Rádio Internacional da China - O ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, participou da sessão de alto nível na 52a reunião do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas na segunda-feira (27) por videoconferência.

Na ocasião, o chanceler chinês apresentou uma proposta para lidar com os desafios da causa internacional dos direitos humanos. A proposta chinesa contém os seguintes pontos:desenvolver os direitos humanos de acordo com as próprias situações dos países, promover e proteger os direitos humanos de todos os tipos e em todas as áreas, defender a justiça e a imparcialidade internacional, promover diálogos e cooperações.

O chanceler chinês reiterou que a causa dos direitos humanos na China alcançou um êxito histórico porque o país desenvolveu os direitos humanos que correspondem à tendência da era e à própria situação nacional. A China continua firme e inabalavelmente neste caminho, disse Qin Gang.

O chanceler chinês ainda expressou firme oposição à difamação contra a China e repressão do seu desenvolvimento por meio de especulação dos assuntos de Xinjiang e Tibete.

Em relação a Hong Kong, Qin Gang apontou que, desde a entrada em vigor da Lei sobre a Salvaguarda da Segurança Nacional na Região Administrativa Especial de Hong Kong, a região concretizou uma importante transição do caos para a estabilidade. A China continua implementando o princípio de “um país, dois sistemas” de forma firme, plena e precisa, defende resolutamente a soberania e os interesses de segurança e desenvolvimento, a fim de manter a prosperidade e a estabilidade de Hong Kong.

O chanceler chinês também salientou que a descarga de água contaminada no acidente de Usina Nuclear de Fukushima está relacionada à segurança ecológica global e à saúde dos povos. A comunidade internacional deve urgir ao Japão para que trate a água contaminada de forma pública, transparente, científica e segura.

