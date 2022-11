Chanceler chinês defende laços mais fortes entre Organização de Cooperação de Xangai e Brics

Apoie o 247

Sputnik - Nesta segunda-feira (28), o chanceler chinês, Wang Yi, declarou que é necessário ampliar a cooperação entre os membros da Organização de Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês) e o Brics.

A declaração do chanceler chinês foi divulgada pelo próprio Ministério das Relações Exteriores, após uma reunião de Wang com o embaixador russo na China, Igor Morgulov.

"É necessário fortalecer a coordenação e a cooperação entre os países da SCO e os países do BRICS, manter a paz e a estabilidade na região e em todo o mundo", disse Wang Yi.

O ministro acrescentou que tanto a China como a Rússia insistem em promover uma ordem mundial multipolar e não concordam com a hegemonia unipolar.

Na sexta-feira (25), o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a maioria dos países continua a cooperar de forma estreita com a Rússia, apesar das sanções impostas pelo Ocidente em resposta à operação militar especial de Moscou na Ucrânia.

De acordo com Lavrov, os países que querem continuar a trabalhar com Moscou incluem os aliados da Rússia na União Econômica Eurasiática (UEE), na Comunidade de Estados Independentes (CEI), na SCO, na Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC) e no Brics, além de outros parceiros.

