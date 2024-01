Chanceler chinês mostra resultados da visita a quatro países africanos

Apoie o 247

Xinhua - O ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, organizou na sexta-feira (19) uma entrevista com organizações de notícias chinesas após ter concluído sua recente viagem ao Egito, Tunísia, Togo e Costa do Marfim.

Wang, também membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, disse que o continente africano tem sido o destino da primeira visita ao exterior do ministro das Relações Exteriores chinês anualmente por 34 anos, o que demonstra a grande importância que a China atribui à África e seu firme apoio ao desenvolvimento e revitalização da África.

Nos últimos anos, a situação política e de segurança volátil na África Ocidental, particularmente na região do Sahel, apresentou desafios à paz, à estabilidade e ao desenvolvimento regionais.

Destacando que todos os países na região do Sahel são bons amigos da China, Wang assinalou que a China aguarda ansiosamente a restauração da paz e a conquista de estabilidade e desenvolvimento na região o mais rápido possível.

Ele observou que é imperativo resolver politicamente as diferenças através do diálogo e da consulta.

A Iniciativa da Segurança Global proposta pelo presidente chinês, Xi Jinping, pede aos países que sigam um caminho de segurança novo que apresenta diálogo sobre confronto, parceria sobre aliança e ganho mútuo sobre soma zero, de acordo com Wang.

Os países africanos têm o direito de escolher seus próprios caminhos de desenvolvimento, gozar de direitos iguais no sistema internacional e obter oportunidades justas no desenvolvimento global, acrescentou ele.

Segundo o chanceler, a China está pronta para trabalhar com seus irmãos e irmãs africanos para promover uma multipolarização global igual e ordenada e criar uma globalização econômica inclusiva que beneficia todos.

A China aprecia a forte amizade e confiança da África, ressaltou Wang, acrescentando que os líderes dos quatro países africanos expressaram pronta e abertamente apoio claro à China na salvaguarda da soberania nacional e integridade territorial.

Quanto às questões relativas aos interesses centrais e principais preocupações da China, os países africanos ofereceram o apoio mais resoluto, e a China também apoiará firmemente os países africanos na salvaguarda da independência, soberania e dignidade nacional, enfatizou o chanceler.

Embora os quatro países africanos visitados nesta ocasião tenham condições nacionais diferentes, todos estão procurando um caminho de desenvolvimento que se adapte a suas próprias condições nacionais e promovendo conjuntamente a revitalização geral do continente africano, disse Wang.

Segundo ele, a África é um continente cheio de esperança, e a China está disposta a fornecer à África apoio integral na busca da modernização.

A China espera que os dois lados cheguem a um consenso sobre o intercâmbio de experiências em governança e explorem conjuntamente maneiras de acelerar a modernização na nova sessão do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC, sigla em inglês) que será realizada neste outono, declarou Wang.

Nas últimas décadas, especialmente desde o estabelecimento do FOCAC há 24 anos, a cooperação bilateral produziu conquistas históricas, o que não só mudou a África, mas também chamou mais atenção internacional para a África, salientou Wang, acrescentando que a China dá boas-vindas a uma maior participação global na África e está feliz em ver países contribuindo para essa causa.

O presidente chinês, Xi Jinping, apresentou os princípios da política da China em relação à África - sinceridade, resultados reais, amizade e boa fé, e alcançou um consenso importante com líderes africanos sobre a construção de uma comunidade China-África de alto nível com um futuro compartilhado, conforme o chanceler.

A China condena todos os atos que prejudicam civis e se opõe a qualquer violação do direito internacional, ressaltou ele.

Sobre a situação no Mar Vermelho, Wang destacou que a China pede o fim do assédio a embarcações civis e urge as partes relevantes a evitar adicionar combustível ao fogo, salvaguardar conjuntamente a segurança das vias marítimas em conformidade com a lei e respeitar seriamente a soberania e a integridade territorial dos países limítrofes do Mar Vermelho, incluindo o Iêmen.

Em termos do conflito em Gaza, Wang observou que a questão palestina sempre esteve no cerne da questão do Oriente Médio, e que a China apoia firmemente a justa causa do povo palestino para restaurar seus legítimos direitos nacionais e sua aspiração há muito apreciada de construir um Estado independente.

