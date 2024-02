Chanceler chinês participará da Conferência de Segurança de Munique e visitará Espanha e França

Wang detalhará as propostas da China sobre a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade edit

Xinhua - O mais alto diplomata chinês, Wang Yi, participará da 60ª Conferência de Segurança de Munique, onde fará um discurso sobre a China e explicará a posição do país sobre as principais questões internacionais à luz do tema da conferência, visitará a Espanha e a França e realizará o Diálogo Estratégico China-França. A viagem começa nesta sexta-feira (16) e se estende até a próxima quarta (21).

Wang, membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China e ministro das Relações Exteriores chinês, foi convidado pelo presidente da Conferência de Segurança de Munique, Christoph Heusgen, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, União Europeia e Cooperação de Espanha, José Manuel Albares Bueno, e pelo conselheiro diplomático do presidente francês, Emmanuel Bonne, disse na quinta-feira a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Mao Ning, em um comunicado.

Como o mundo passa por mudanças aceleradas não vistas em um século e um novo período de turbulência e mudança, Wang detalhará as propostas da China sobre a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade e defendendo um mundo multipolar igual e ordenado ao participar da Conferência de Segurança de Munique, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em outro comunicado.

A visita de Wang à Espanha acontece no momento em que o Ano do Dragão começa e as relações diplomáticas China-Espanha entram no segundo 50 anos, disse a porta-voz, observando que ambos os lados atribuem grande importância a esta visita e que a Espanha fez arranjos ponderados e cordiais.

A China espera que esta visita permita a ambas as partes implementar ainda mais os entendimentos comuns alcançados pelos dois chefes de Estado, continuar a atmosfera amigável do 50º aniversário dos laços diplomáticos, consolidar a confiança mútua, reforçar a amizade, promover a cooperação e enriquecer a parceria estratégica abrangente China-Espanha, segundo a porta-voz.

A visita de Wang à França será a primeira visita importante entre os dois países este ano, disse a porta-voz, lembrando que este ano marca o 60º aniversário dos laços diplomáticos China-França.

No mês passado, os dois chefes de Estado trocaram mensagens de felicitações e fizeram discursos em vídeo, enfatizando que os dois lados precisam trabalhar juntos para uma parceria estratégica abrangente China-França mais sólida e dinâmica para os próximos 60 anos, de acordo com a porta-voz.

Wang realizará reuniões bilaterais com o lado francês e copresidirá uma nova rodada do Diálogo Estratégico China-França, disse a porta-voz, enfatizando que a China espera trabalhar com a França para aprofundar ainda mais a comunicação estratégica, consolidar a confiança mútua política e promover a cooperação prática e os intercâmbios interpessoais e culturais.

A China também está pronta para melhorar a comunicação e a coordenação com a França em questões multilaterais para orientar conjuntamente as relações China-Europa em direção a um crescimento sólido e constante e contribuir para a paz, estabilidade, desenvolvimento e progresso globais, disse a porta-voz.

