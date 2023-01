Chanceler chinês visita cinco países africanos

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, iniciou nesta segunda-feira (9) viagem que o leva a cinco países africanos: Etiópia, Gabão, Angola, Benin e Egito, sede da União Africana e da Liga Árabe. Sua visita ao continente terminará dia 16 de janeiro, informou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin.

Este é o 33º ano consecutivo em que a África é o destino da primeira viagem ao exterior dos chanceleres chineses no novo ano, disse o porta-voz em coletiva à imprensa nesta segunda-feira.

Ao comentar reportagens da mídia de que um candidato presidencial do Paraguai disse recentemente que cortaria laços diplomáticos com as autoridades de Taiwan e estabeleceria relações diplomáticas com a China se o partido de oposição ganhasse as eleições previstas para abril, Wang Wenbin afirmou que a adesão ao princípio de "uma só China" segue a vontade do povo e a tendência geral.

A China está confiante de que os países relacionados perceberão a tendência internacional e tomarão a decisão correta que corresponde à tendência da história.

