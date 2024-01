Chanceler chinês Wang Yi programa visita ao Brasil para incrementar cooperação

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, visitará o Brasil neste mês, disse nesta quinta-feira (11) o Ministério das Relações Exteriores da China.

A viagem servirá para “fortalecer a confiança recíproca” entre os países, de acordo com a chancelaria chinesa, que disse que será uma oportunidade para “aprofundar a cooperação amistosa e mutuamente benéfica em vários campos".

continua após o anúncio

De acordo com a pasta, Wang Yi visitará vários países africanos, incluindo Egito e Tunísia, entre os dias 13 e 18 de janeiro. O ministério disse que o chanceler também visitará Brasil e Jamaica entre os dias 18 e 22 deste mês.

Ao comentar o estado da relação atual com o Brasil e com a Jamaica, a porta-voz Mao Ning frisou que os países têm “posições iguais ou semelhantes em muitas questões regionais e internacionais”.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: