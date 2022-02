Chanceler cubano rejeita campanha dos EUA contra a Rússia e denuncia expansão da Otan

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O chanceler cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunciou sua oposição à expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) para as fronteiras da Rússia.

O chefe da diplomacia cubana ainda rejeitou a campanha de propaganda desencadeada pelos EUA contra Moscou.

Rechazamos enérgicamente la histeria propagandística y comunicacional que desata el gobierno de Estados Unidos contra Rusia y nos oponemos firmemente a la expansión de la OTAN hasta las fronteras de ese hermano país. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 19, 2022

Washington e seus aliados ocidentais encorajaram uma campanha de mídia anti-russa, acusando Moscou de preparar uma invasão iminente da Ucrânia. A Rússia rejeita essas alegações.

A Casa Branca chegou a divulgar datas prováveis ​​do possível ataque russo contra seu país vizinho e, como parte dessa campanha midiática, os EUA já têm uma agenda de futuras sanções contra a Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde o final de 2021, a expansão da OTAN para o leste, próximo às fronteiras com a Rússia, fez com que Moscou exigisse garantias de segurança dos EUA e seus parceiros.

A Rússia visa impedir a adesão da Ucrânia ao bloco militarista e suspender a instalação de bases militares nas ex-repúblicas soviéticas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE