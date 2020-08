Chanceler da China diz que mensagem do país é de abertura ao exterior

Diante do impacto da Covid-19 e da recessão econômica global, a China não fechará suas portas. Ao contrário, vai se abrir ainda mais para o exterior, declarou o conselheiro de Estado e ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi edit

247 - O chanceler chinês, Wang Yi, expressou nesta quinta-feira (27), a opinião de que a mensagem clara do presidente do Xi Jinping, que fez recentemente um discurso sobre questões econômicas, é de abertura ainda maior da China ao exterior.

Wang fez os comentários durante uma coletiva de imprensa conjunta com o ministro das Relações Exteriores norueguês, Ine Eriksen Soreide.

Respondendo sobre se a abertura da China será afetada pela situação atual, em que a pandemia causou uma profunda recessão da economia mundial e um crescente unilateralismo e protecionismo, Wang disse que ficou provado pela reforma e abertura da China por mais de 40 anos que a abertura traz progresso, enquanto o isolamento leva ao retrocesso.

"Nos últimos 40 anos, através da abertura, a China se desenvolveu junto com o mundo e, ao mesmo tempo, vem retribuindo ao mundo", assinalou.

A China cumpriu e até superou seus compromissos com a Organização Mundial do Comércio (OMC) e reduziu a tarifa média para 7,5%, o que excede a diminuição de todos os outros grandes países em desenvolvimento e se aproxima do nível dos países desenvolvidos, acrescentou Wang.

Ele também apontou que a China, por dois anos consecutivos, é uma das economias mundiais que apresentam a maior melhoria no ambiente de negócios.

Nos últimos 40 anos, a abertura da China trouxe enormes oportunidades de negócios e dividendos de desenvolvimento para países como a Noruega, e fez uma contribuição importante e insubstituível para o crescimento econômico global, complementou.

"Hoje, com o impacto da pandemia, a China e o mundo estão enfrentando uma nova situação e entrando em uma nova etapa de desenvolvimento", afirmou Wang.

Xi, em seu discurso sobre o desenvolvimento econômico e a abertura da China, disse que a China promoverá um padrão de desenvolvimento de ciclo duplo, recordou Wang, acrescentando que isso significa que o crescimento do país dependerá tanto de ciclo econômico nacional como do internacional, com o ciclo nacional sendo o pilar.

Xi também mencionou que a China aumentará o nível de abertura de uma maneira geral e construirá novas instituições de nível mais alto para uma economia aberta, observou Wang.

Por meio de reformas mais profundas, tarifas mais baixas, listas negativas mais curtas, acesso mais facilitado ao mercado, regras de mercado mais transparentes e um ambiente de negócios mais atraente, a China vinculará seu mercado interno, o maior do mundo, com o mercado global mais estreitamente, promoverá um ciclo virtuoso de desenvolvimento mútuo que será maior, mais eficiente e mais dinâmico, e criará um espaço de desenvolvimento mais amplo e mais oportunidades para a própria China e outros países ao redor do mundo, constatou.

Na nova rodada de abertura chinesa, a China dá boas-vindas à participação ativa dos países europeus, incluindo a Noruega, acrescentou.

Ele pediu a ambas as partes que proporcionem um forte e duradouro ímpeto a seus respectivos desenvolvimentos e à recuperação econômica global, reforçando a abertura e a cooperação em campos como comércio, investimento e indústria, informa a Xinhua.

