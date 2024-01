Chanceler da China diz que questão de Taiwan é a principal ameaça às relações sino-americanas

Apoie o 247

247 - O Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, e o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, realizaram uma reunião em Bangkok, buscando manter um diálogo constante entre as duas potências mundiais, informa a Reuters. O encontro, que aconteceu pouco mais de dois meses após os presidentes Joe Biden e Xi Jinping se reunirem nos bastidores da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico em São Francisco, reflete a busca por estabilidade em meio a um período de tensões.

O foco da discussão entre Wang e Sullivan foi a questão da "independência de Taiwan", identificada por Wang como o principal risco para os laços sino-americanos. A tensão em relação a Taiwan tem sido um ponto sensível nas relações bilaterais, e ambos os lados concordaram em lidar adequadamente com questões importantes e sensíveis, conforme divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores da China.

O ano de 2023 começou com desafios significativos nas relações entre a China e os Estados Unidos. No entanto, ao longo do segundo semestre, os dois países intensificaram seus esforços para estabilizar os laços antes da transição presidencial em Taiwan, programada para maio, e diante da iminente campanha eleitoral nos Estados Unidos.

O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que Wang e Sullivan concordaram em enfrentar as questões de maneira adequada, buscando uma abordagem cooperativa para resolver as diferenças. Além disso, ressaltou que os presidentes Xi e Biden manterão contato regular para fornecer orientação estratégica para as relações bilaterais, reforçando a importância de canais de comunicação estratégica eficazes.

