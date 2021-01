Chanceler da China expressa confiança na vitória sobre a Covid-19

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, declarou que a união internacional pode derrotar a pandemia do novo coronavírus e destacou que o país compartilhou os benefícios de sua abertura com o mundo edit

Sputnik - O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, declarou nesta sexta-feira (1º) que os cidadãos do país e em todo o mundo derrotarão o coronavírus, encerrarão a crise e obterão a vitória final juntos.

Ao comentar a situação internacional e a diplomacia da China em 2020, Wang Yi disse que a disseminação do coronavírus, a desaceleração econômica e as dificuldades de governança se tornaram desafios claros para a humanidade, enquanto o unilateralismo, o protecionismo e as políticas de força dificultaram a cooperação internacional.

"Cada vez mais as pessoas em todo o mundo estão compreendendo que todos os países compartilham interesses comuns e devem permanecer juntos diante das dificuldades. Assim, o conceito de uma comunidade com um destino comum para a humanidade conta com um apoio mais forte", afirmou o chanceler, citado pela agência Xinhua.

De acordo com ele, a China lançou uma campanha humanitária global de emergência em escala nunca vista desde a fundação da República Popular da China em 1949 e ajudou a construir um consenso sobre uma resposta global à Covid-19.

O chanceler Wang Yi também disse que a China compartilhou os benefícios de sua abertura com o mundo e forneceu um impulso muito necessário para a recuperação econômica global.

