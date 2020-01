Chanceler da China volta a pedir paz e estabilidade para o Oriente Médio

247 - O chanceler chinês Wang Yi voltou a defender uma solução política para a crise no Oriente Médio, e disse que o país asiático se empenha pela paz, a estabilidade e o desenvolvimento.

Wang fez as observações em uma coletiva de imprensa conjunta no Cairo com Sameh Shoukry, o ministro das Relações Exteriores do Egito.

O Oriente Médio tem testemunhado recentemente questões controversas e tensões crescentes, provocadas pelo desenvolvimento de conflitos regionais existentes, mas também pelo unilateralismo, pela intervenção militar e pelo atropelamento da justiça internacional, disse Wang.

A China pede que se respeite os princípios da Carta da ONU e o certo e errado dos próprios problemas, mantendo a resolução política e o multilateralismo, de modo a criar uma estrutura de segurança regional comum, abrangente, baseada na cooperação e sustentável, disse o ministro das Relações Exteriores, informa a Xinhua.

Wang disse que, como parceiro estratégico dos países do Oriente Médio, a China continuará apoiando todos os países a salvaguardar a soberania, a independência e a integridade territorial, além de envidar esforços conjuntos para promover a paz e a estabilidade regionais.