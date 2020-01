Chanceler da Rússia fará turnê pela América Latina

247 - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, fará uma turnê pela América Latina entre 5 e 8 de fevereiro. O chanceler irá à Venezuela, Cuba e México, disse na quinta-feira (30) a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, María Zajárova.

Durante sua permanência em cada um desses países, o chefe da diplomacia russa abordará o desenvolvimento do diálogo político, a cooperação econômica e o aprimoramento das relações na região, disse a diplomata.

A porta-voz explicou que Lavrov dialogará na Venezuela com seu colega, Jorge Arreaza, e com a vice-presidente Delcy Rodríguez e será recebido pelo presidente Nicolas Maduro.

"Eles trocarão pontos de vista sobre a situação na Venezuela e em seus arredores, as perspectivas de uma solução política para o conflito político interno, com base em um diálogo nacional, de acordo com a Constituição e sem intervenções externas destrutivas ou militares", afirmou Zajárova em entrevista coletiva.

Em Havana, o ministro das Relações Exteriores da Rússia se reunirá com seu colega cubano, o ministro das Relações Exteriores, Bruno Rodríguez. Na pauta, as medidas coercitivas aplicadas pelos Estados Unidos contra Cuba.

No México, Lavrov se encontrará com o chanceler Marcelo Ebrard, com quem conversará sobre o fortalecimento da cooperação bilateral e com os órgãos de integração regional.

Segundo Zajárova, esse diálogo inclui a colaboração com entidades como a Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe, presidida pelo México este ano, informa a Telesul.