Chanceler da Russia faz alerta dramático: EUA aproximam mundo de uma guerra nuclear

O chanceler da Russia, um dos mais influentes do mundo, alertou que os Estados Unidos, em função de seu declínio, estão flertando rperigosamente com um impasse nuclear

Sputnik News - Os EUA estão aumentando o risco de um impasse nuclear entre as principais potências do mundo, em um esforço para recuperar a dominação global, ao se afastarem dos últimos pactos de controle de armas ainda existentes, alertou o diplomata-chefe da Rússia.

"Eu concordo que os riscos nucleares aumentaram substancialmente no passado recente", declarou o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em uma audiência no fórum de destaque de Primakov Readings nesta sexta-feira (10).

As razões para isso são "óbvias", esclareceu o ministro. "Os EUA querem recuperar o domínio global e alcançar a vitória no que eles chamam de uma grande competição de energia", acrescentou.

Lavrov afirmou que Washington recusa a noção de "estabilidade estratégica" e chama de "rivalidade estratégica" . "Eles querem ganhar", completou.

"Estamos particularmente preocupados com a recusa bienal dos EUA em reafirmar um princípio fundamental: a premissa de que não pode haver vencedores em uma guerra nuclear e, portanto, nunca deve ser desencadeada", sentenciou Lavrov.

O ministro russo sugeriu que Washington quer desmontar todo o mecanismo de controle de armas. O governo do presidente estadunidense Donald Trump retirou-se no ano passado do Tratado das Forças Nucleares de Alcance Intermediário de 1987, que proíbe ambos os lados de estacionar mísseis terrestres de curto e médio alcance na Europa.

© FOTO / SERVIÇO DE IMPRENSA DO MINISTÉRIO DA DEFESA DA RÚSSIA Lançamento do míssil balístico intercontinental Sineva a partir do submarino nuclear russo Verkhoturye

Essa retirada também colocou em risco o novo tratado START, assinado com a Rússia em 2010. O acordo definiu que tanto os EUA e quanto a Rússia reduziriam suas ogivas para 1.550 cada um e seus lançadores para 800. Ele vai expirar em 2021, mas Lavrov avaliou nesta sexta-feira (10) que não estava otimista quanto à uma extensão.

Segundo o ministro das Relações Exteriores russo, a decisão dos EUA de não renovar o Novo START já é uma realidade e o destino do pacto "está selado" .

Washington insiste em que a renovação das negociações seja trilateral, com a China participando das discussões. Pequim informou que "ficaria feliz" em participar das negociações - mas apenas se os EUA estivessem dispostos a reduzir seu arsenal nuclear ao nível da China, que é cerca de 20 vezes menor.

