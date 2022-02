Chanceler da Turquia critica Ocidente por semear pânico na Ucrânia

Apoie o 247

TASS - Declarações de alguns países ocidentais de que a Rússia pode supostamente invadir a Ucrânia só levam a um aumento do pânico e a um agravamento da situação econômica na região, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, em entrevista à televisão TRT na quinta-feira.

"Declarações desnecessárias devem ser evitadas. Comentários de que a Rússia invadirá a Ucrânia hoje causarão distúrbios na Ucrânia amanhã. Também causa danos econômicos à Ucrânia e sua moeda nacional", enfatizou. "Vemos que esta imagem não corresponde à realidade. Existem tensões? Sim, existem. Existe a possibilidade de um conflito? Sim, existe. Mas não precisamos expressar isso com diplomacia de megafone, como alguns ocidentais países fazem".

Segundo Cavusoglu, a Turquia é a favor do diálogo com a Rússia. "Como um Estado que mantém boas relações com ambos os lados, continuamos a tomar medidas para reduzir as tensões entre Moscou e Kiev", acrescentou.

Ao mesmo tempo, Cavusoglu enfatizou que alguns dos passos que Ancara está tomando são "públicos" e alguns deles são "realizados por meio de canais diplomáticos". O diplomata-chefe de Ancara reiterou que o presidente turco Tayyip Erdogan "primeiro quer diminuir a tensão e depois tomar medidas para a estabilidade de longo prazo na região".

As preocupações com os supostos preparativos de Moscou para uma “invasão da Ucrânia” ecoaram cada vez mais em todo o Ocidente e em Kiev recentemente. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, criticou essas declarações como uma escalada de tensão “vazia e infundada”, enfatizando que a Rússia não representava ameaça a ninguém. Ao mesmo tempo, o secretário de imprensa do Kremlin não excluiu algumas possíveis provocações para justificar tais alegações e alertou que qualquer tentativa de resolver o conflito ucraniano pela força traria consequências gravíssimas.

