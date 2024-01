Chanceler da Ucrânia diz que país 'lutará com pás' se ajuda militar acabar

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, advertiu sobre as graves consequências da falta de apoio militar ocidental para sua nação, em meio à operação militar russa no país.

"Mesmo que fiquemos sem armas, lutaremos com pás", disse Kuleba à ABC News durante uma entrevista na capital ucraniana, Kiev. "Porque o que está em jogo aqui para a Ucrânia é a existência desta nação", complementou.

Na entrevista, o chanceler ucraniano também disse que "o tempo está se esgotando" para o Congresso dos Estados Unidos para aprovar um novo acordo de financiamento para mais ajuda militar à Ucrânia.

Na semana passada, o coordenador de comunicações estratégicas da Casa Branca, John Kirby, disse que a ajuda dos EUA a Kiev foi interrompida até que o Congresso aprove um pedido de novos fundos.

A Casa Branca pediu ao Congresso que fornecesse mais de 100 bilhões de dólares em fundos suplementares, incluindo mais de 60 bilhões de dólares para a Ucrânia, mas os legisladores republicanos recusaram-se a aprovar o pedido sem medidas para reforçar a segurança das fronteiras e restringir a imigração.

Países ocidentais, incluindo Estados-membros da União Europeia, têm fornecido ajuda militar e financeira a Kiev desde o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, em fevereiro de 2022. O Kremlin advertiu consistentemente contra a continuação das entregas de armas para Kiev, dizendo que isso levaria a uma maior escalada do conflito.

Em abril de 2022, a Rússia enviou uma nota diplomática a todos os países da Otan sobre a questão do fornecimento de armas para a Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, advertiu que qualquer carga contendo armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para ataques russos. (Com informações da Sputnik).

