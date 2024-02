Chanceler de Israel cobra desculpas de Lula e leva surra nas redes sociais

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, voltou a fazer exigências ao governo brasileiro, após se irritar com as críticas do presidente Lula à guerra do Estado judeu contra a Palestina, que já deixou mais de 29 mil mortos.

Ele publicou uma nota na rede social X (antigo Twitter), em que faz ataques a Lula, por conta das críticas contundentes do presidente brasileiro aos ataques indiscriminados de Israel contra a população civil da Faixa de Gaza.

"Que vergonha. Sua comparação é promíscua, delirante. Vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Ainda não é tarde para aprender História e pedir desculpas. Até então - continuará sendo persona non grata em Israel!", escreveu o chanceler de Israel na postagem, referindo-se à declaração do presidente Lula como persona non grata em Israel.

Os internautas reagiam com indignação à postagem de Katz. @ocafezinho escreveu: "Lula não "comparou Israel a Hitler". Vocês perderam completamente o juízo. Ou melhor estão se doendo por um sentimento de culpa desesperador. Deve fazer algum mal a psique das pessoas assistir o massacre de 30 mil pessoas metade crianças e mulheres... Cessem os bombardeios! Parem de matar crianças, seus genocidas!". >>> SAIBA MAIS: Lula tem razão: massacre em Gaza lembra o holocausto | Por Miguel do Rosário

Da sua parte, o perfil @HoyPalestina chamou Katz de "assassino de crianças", em uma postagem acompanhada de um vídeo de uma criança palestina morta em um ataque israelense. "Você deveria ter vergonha, assassino de crianças, genocida... Todo o apoio ao presidente do Brasil, Lula".

"Alguma chance de você pedir desculpas pelo GENOCÍDIO que o seu estado está cometendo em Gaza?", indagou @lanadeholanda.

Presidente do Brasil @LulaOficial,



Milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpas. Como ousa comparar Israel a Hitler?



É necessário lembrar ao senhor o que Hitler fez? Levou milhões de pessoas para guetos, roubou suas propriedades, as usou como… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) February 20, 2024

