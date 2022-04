Chanceler diz que Rússia não faz ameaça com guerra nuclear

De acordo com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, é o Ocidente, junto com a Ucrânia, que flerta com a retórica da "guerra nuclear" edit

Agência Sputnik - A Rússia não está ameaçando ninguém com uma guerra nuclear, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em entrevista à Al Arabiya, nesta sexta-feira (29).

Segundo o diplomata, é o Ocidente, junto com a Ucrânia, que flerta com a retórica da "guerra nuclear".

Por isso, o ministro ressaltou que todas as cinco grandes potências nucleares devem se comprometer a descartar a hipótese.

"Nós nunca brincamos com conceitos tão perigosos. Nunca. Todos devemos estar comprometidos com as declarações dos 'cinco nucleares': uma guerra nuclear nunca pode ser desencadeada", enfatizou Lavrov à Al Arabiya.

Ele afirmou ainda que Moscou não se considera em guerra com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Segundo ele, este "seria um passo que aumentaria os riscos [de uma guerra nuclear]".

"Infelizmente, há um sentimento de que a OTAN acredita que está em guerra com a Rússia. A OTAN, os EUA, líderes europeus, em particular de Reino Unido, Polônia, França e Alemanha, e, claro, o chefe da diplomacia europeia [Josep] Borrell dizem diretamente que [o presidente russo Vladimir] Putin deve perder, que a Rússia deve ser derrotada", disse o ministro.

Lavrov também destacou que a Rússia não utiliza mercenários estrangeiros, incluindo sírios, na operação militar na Ucrânia.

"Posso garantir que os sírios têm suas próprias preocupações", disse o ministro.

