Chanceler do Reino Unido vai à Moscou apresentar as 'sanções mais duras' já vistas contra a Rússia

Sputnik - Representante das Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss se reunirá com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, nesta quinta-feira (10).

Embora não tenha aprovado junto ao Parlamento britânico o conjunto de sanções, a chanceler afirmou que "este será o regime de sanções mais duro do Reino Unido contra a Rússia, o que significa que podemos agir em conjunto com os EUA e outros parceiros".

Nenhuma razão para o atraso foi dada, escreve o The Guardian, acrescentando que as autoridades do Reino Unido insistem que não há evidências de desescalada militar russa.

A legislação anunciada por Truss visaria "qualquer empresa que esteja ligada ao Estado russo, se envolva em negócios de importância econômica para o Estado russo, ou opere em um setor de importância estratégica para o Estado russo".

As leis propostas capacitariam o Tesouro do Reino Unido a impor sanções a indivíduos envolvidos com essas empresas.

"O pacote que estamos apresentando na legislação estará em vigor até 10 de fevereiro, o que significa que podemos decretar sanções abrangentes em amplas categorias que realmente visam qualquer pessoa que esteja fornecendo serviços estratégicos ou econômicos, ou mesmo apoio ao regime russo", disse a chanceler.

Falando sobre sua visita a Moscou, Truss disse: "A Rússia não deve ter dúvidas sobre a força de nossa resposta. Dissemos muitas vezes que qualquer nova invasão incorreria em custos severos".

Nos últimos dias, o Reino Unido enfatizou a política de portas abertas da OTAN (Organização do Tratado Atlântico Norte) e o direito da Ucrânia de ingressar na aliança militar.

Truss enfatizará que o Reino Unido está disposto a discutir a renegociação de tratados de controle de armas com a Rússia. A visita à Rússia é a primeira de um secretário de Relações Exteriores do Reino Unido em mais de quatro anos.