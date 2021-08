Chanceler esclarece posição da China sobre a questão do Mar do Sul

Rádio Internacional da China - O conselheiro de Estado e ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, declarou nesta quarta-feira (4) na 11ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores da Cúpula da Ásia Oriental que todas as partes devem respeitar os fatos, as leis, o consenso e os países da região sobre a questão do Mar do Sul da China, pedindo às forças estrangeiras que não interfiram nas questões relacionadas.

Wang Yi disse que a China foi a primeira a descobrir, nomear, desenvolver e utilizar as ilhas e águas do Mar do Sul da China, e também foi a primeira a começar a exercer jurisdição sobre elas. Após a Segunda Guerra Mundial, o governo chinês recuperou estas ilhas ocupadas ilegalmente pelo Japão, o que constituiu uma parte importante da ordem internacional após a Segunda Guerra Mundial. Algumas partes declaram que a China usou todas as águas dentro da linha descontínua como águas internas e territoriais, o que seria uma distorção deliberada do país.

O chanceler chinês afirmou que a China e os países da Asean assumiram um compromisso conjunto na Declaração sobre Conduta das Partes no Mar do Sul da China e o país insiste em que os países diretamente relacionados resolvam suas disputas específicas através de negociação. Ao mesmo tempo, prosseguir com o Código de Conduta no Mar do Sul da China para uma conclusão mais vinculativa é uma nova meta da China e da Asean.

