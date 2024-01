Chanceler iraniano afirma que apoio dos EUA a Israel é a raiz da insegurança no Oriente Médio

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Exteriores do Irã Hosein Amir Abdolahian sublinha que a Resistência toma as suas decisões de forma soberana e alerta que o apoio dos EUA a Israel mina a segurança da região, informa o canal HispanTV..

“A cooperação em grande escala do [presidente dos EUA Joe] Biden e da Casa Branca com bandidos, como o [primeiro-ministro israelense Benjamin] Netanyahu em Israel, é a raiz da insegurança na região”, disse Hosein Amir Abdolahian em entrevista dada ao canal de televisão americano CNBC, publicada nesta quarta-feira (17).

O Irã criticou repetidamente a entrega de bilhões de dólares em ajuda militar a Israel pela Casa Branca desde 7 de Outubro, quando iniciou a campanha do regime sionista de agressão implacável na Faixa de Gaza, que ceifou mais de 24.000 vidas inocentes. Washington também bloqueou todos os esforços internacionais para alcançar um cessar-fogo no enclave costeiro.

Nesta linha, o chefe da diplomacia persa sublinhou que Washington não deve “ligar o seu destino” ao de Netanyahu e do seu gabinete extremista. “Os Estados Unidos não deveriam, o senhor Biden não deveria ligar o seu destino ao destino de Netanyahu”, alertou na entrevista concedida à margem do Fórum Económico Mundial em Davos (Suíça).

O Irã reitera que a progressão da guerra levará a outro genocídio em Gaza e insta Israel e os EUA a cessarem a campanha de guerra antes que seja tarde demais.

Ele enfatizou que o Irã deseja que os Estados Unidos “parem a guerra em Gaza” e deixou claro que a segurança da região e a do Mar Vermelho estão interligadas.

“A segurança marítima é da maior importância para nós, porque exportamos petróleo”, disse ele, ao mesmo tempo que rejeitou as acusações dos Estados Unidos e dos seus aliados ocidentais que ligam, sem provas, o Irã aos ataques do Iêmen a navios israelenses ou aos que se dirigem a portos israelenses. “Portanto, se houver insegurança perto do nosso bairro, não será a nosso favor”, frisou.

Ele enfatizou que a insegurança e as crises vividas na região não se devem aos ataques no Iêmen ou aos ataques dos grupos da Resistência contra alvos americanos e israelenses, mas antes emanam das ações de “Israel e do seu genocídio em Gaza”.

Ele sublinhou mais uma vez que “o povo do Iêmen e de outros países da região que defendem o povo palestino está a agir de acordo com a sua própria experiência e os seus próprios interesses, e não recebe quaisquer ordens ou instruções da nossa parte”.

Quando questionado sobre as razões pelas quais o Irã lançou ataques com mísseis à meia-noite de segunda-feira contra posições de terroristas e do serviço de espionagem israelense, Mossad, na Síria e no Iraque, Amir Abdolahian disse que as ofensivas estavam “alinhadas com a luta contra o terrorismo e a defesa legítima”. ” “Não temos reservas quando se trata de garantir os nossos interesses nacionais com qualquer outro país”, acrescentou.

