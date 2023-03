Chanceler iraniano chega à Rússia para reforçar relações

O ministro e sua delegação foram recebidos no aeroporto por funcionários do Ministério das Relações Exteriores da Rússia edit

TASS - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, chegou a Moscou em uma visita oficial na noite de terça-feira, informou o Ministério das Relações Exteriores do Irã em seu canal no Telegram.

O ministro e sua delegação foram recebidos no aeroporto por funcionários do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, bem como pelo embaixador iraniano na Rússia e funcionários da embaixada do país em Moscou. Ao chegar, o ministro teve uma breve conversa com jornalistas iranianos, comentando as questões que pretendia levantar durante as conversas na Rússia.

"Uma das questões a serem levantadas durante nossas discussões com [o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey] Lavrov, será o JCPOA [Plano de Ação Abrangente Conjunto sobre o programa nuclear do Irã]", disse ele. "A Rússia desempenhou um papel eficiente na nova rodada de negociações 4+1 em Viena, que continuou por alguns meses. Nossos colegas russos continuam cumprindo suas obrigações relacionadas ao retorno dos lados [à mesa de negociações]."

O Ministério das Relações Exteriores do Irã escreveu em seu canal Telegram na terça-feira que Abdollahian visitaria Moscou a convite do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov. De acordo com o comunicado do ministério, as partes vão discutir vários aspectos das relações bilaterais, bem como alguns assuntos da agenda regional e internacional de interesse mútuo.

Por sua vez, a Agência de Notícias Tasnim informou, citando o embaixador iraniano na Rússia, Kazem Jalali, que Abdollahian planejava discutir em Moscou o desenvolvimento do Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul e examinar a atividade da comissão intergovernamental conjunta sobre comércio e cooperação econômica.

A visita de Abdollahian à capital russa estava inicialmente prevista para janeiro, mas as partes concordaram em adiá-la para uma data posterior. Entre as questões a serem levantadas estão os preparativos para uma reunião de vice-chanceleres da Rússia, Turquia, Irã e Síria sobre a melhoria dos laços entre Damasco e Ancara. Além disso, as partes discutirão a segunda reunião de três mais três sobre a reconciliação na região do Cáucaso Meridional, anunciada anteriormente pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, bem como os esforços de reconciliação síria no formato Astana. Também é possível que os ministros abordem a operação militar especial da Rússia na Ucrânia.

As partes também discutirão a situação no Oriente Médio no contexto de um anúncio anterior sobre a retomada dos laços diplomáticos entre o Irã e a Arábia Saudita, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, antes das negociações.

A cooperação bilateral também deve ser discutida. O embaixador iraniano na Rússia, Kazem Jalali, disse anteriormente que havia "motivos sérios" para acreditar que um acordo abrangente sobre cooperação bilateral entre Teerã e Moscou será assinado até o final do ano e que um documento para estabelecer uma zona de livre comércio entre o Irã e a União Econômica da Eurásia (EAEU) será ratificada.

Jalali também expressou esperança de que a Rússia e o Irã cheguem a um acordo sobre viagens sem visto para turistas individuais ainda este ano. Atualmente, viagens sem visto da Rússia para o Irã são possíveis apenas em grupos.

