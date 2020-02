Chanceler palestino acusa Eduardo Bolsonaro de agir de forma 'irresponsável'

247 - O jornalista Jamil Chade, que acompanha as atividades das Nações Unidas em Genbra (Suiça) conversou com o chanceler palestino Riyad al-Maliki.

O diplomata se mostrou irritado com o apoio dado pelo filho de Jair Bolsonaro aos assentamentos de Israel em terras palestinas, ocupações que são consideradas como ilegais pelo direito internacional, destaca Chade.

"Em 2019, o governo brasileiro modificou de forma radical sua posição no Oriente Médio. O Itamaraty deixou de votar em resoluções da ONU em defesa dos interesses palestinos e anunciou que pretendia abrir uma embaixada do Brasil em Jerusalém. No início do ano passado, o comportamento chegou a levar o Hamas a criticar o governo brasileiro, pela insinuação de que poderia reconhecer a cidade sagrada como capital de Israel", escreve Jamil Chade em seu blog.