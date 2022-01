Chanceler resume cinco aspectos da diplomacia da China em 2021

Wang Yi destaca os aspectos essenciais da "diplomacia de um grande país com características chinesas" edit

247 - O conselheiro de Estado e ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, resumiu nesta quinta-feira (30) os êxitos da diplomacia da China em 2021 em cinco aspectos, destacando que está sendo escrito "um novo capítulo da diplomacia de um grande país com características chinesas".

Wang fez os comentários em uma entrevista à Agência de Notícias Xinhua e ao China Media Group sobre a situação internacional e a diplomacia da China em 2021.

"Na frente diplomática, extraímos força dos 100 anos de conquistas do Partido Comunista da China (PCC), avançamos por competições e desafios com coragem e determinação, escrevendo um novo capítulo da diplomacia de um grande país com características chinesas", disse.

Primeiro, a diplomacia do chefe de Estado desempenhou um papel orientador na frente diplomática da China, disse o chanceler, observando que o presidente chinês Xi Jinping teve 79 ligações telefônicas com líderes de países e organizações internacionais, além de participação em 40 grandes eventos diplomáticos por videoconferência.

Segundo, a diplomacia anti-Covid atestou o forte senso de responsabilidade internacional da China, continuou.

Wang observou que a China sempre foi uma das primeiras a promover a cooperação global contra a pandemia, sempre defendeu a característica número um das vacinas como um bem público global e sempre esteve na vanguarda da distribuição justa de imunizantes.

Terceiro, a diplomacia orientada ao desenvolvimento da China contribuiu muito para essa causa global, afirmou.

"Em resposta aos graves desafios da Covid-19 para outros países em desenvolvimento, o presidente Xi Jinping apresentou a Iniciativa de Desenvolvimento Global, com o objetivo de construir sinergias globais para acelerar a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, de modo que nenhum país ou indivíduo será deixado para trás", assinalou.

Quarto, a China defendeu a justiça na diplomacia multilateral.

"A China tem defendido a bandeira do multilateralismo, os valores comuns da humanidade e o sistema internacional com a ONU como núcleo, assim como a ordem internacional sustentada pelo direito internacional", ressaltou Wang.

Quinto, a China cumpriu seu compromisso solene de diplomacia para o povo, disse ele, acrescentando que a China aderiu a uma abordagem centrada nas pessoas, construiu um sistema de proteção dos interesses das pessoas no exterior e alerta e prevenção de riscos, além de resgatar com sucesso dezenas de reféns chineses.

"'Onde quer que você vá, seu país de origem é sempre seu forte apoio.' - esta é a missão e o compromisso duradouros da diplomacia da China", acrescentou.

