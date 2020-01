Chanceler russo defende entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, pediu nesta quarta-feira a inclusão de Brasil, Índia e algum país africano como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU edit

247 - Ao participar do Raisina Dialogue, um fórum político e econômico organizado pelo governo indiano em Nova Délhi, o chanceler russo Sergey Lavrov defendeu mudanças nas relações internacionais, com a inclusão de Brasil, Índia e um país da África no Conselho de Segurança da ONU.

Lavrov também criticou as "sanções unilaterais" impostas por alguns países potências a outros e contra a construção da ordem mundial baseada na "força bruta".

"Eu diria que a principal deficiência do Conselho de Segurança é a baixa representação dos países em desenvolvimento. Reiteramos a nossa posição de que Índia e Brasil merecem absolutamente estar no Conselho juntamente com um candidato africano", disse o ministro, segundo a EFE.