Chanceler russo inicia visita à América Latina um dia depois de Trump prometer 'esmagar' Maduro

247 - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, inicia nesta quarta-feira (5) um giro pela América Latina que o levará a Cuba, México e Venezuela.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou que o avião do ministro deve fazer uma parada técnica na cidade de Santiago de Cuba.

"Nesta cidade, Lavrov deve se encontrar com seu colega cubano, Bruno Rodriguez", informou o ministério.

Na quinta-feira (6), Lavrov parte para a Cidade do México, onde manterá conversações com o chanceler Marcelo Ebrard.

Na ocasião, os ministros devem "debater temas atuais da agenda internacional, a problemática regional, assim como coordenar as posições dos dois países" a fim de "fortalecer as relações bilaterais e a cooperação na arena internacional", esclareceu a porta-voz do ministério russo, Maria Zakharova.

O último destino de Lavrov será a Venezuela. Em Caracas, ele se reunirá com o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza e com a vice-presidente Delcy Rodriguez.

Na Venezuela, os representantes dos governos devem debater as "sanções unilaterais e ilegalmente impostas" contra a Venezuela, que "deterioram a situação sócio-econômica" do país, informou o ministério russo.

Sergei Lavrov também deve ser recebido pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

A visita de Sergei Lavrov à Venezuela ocorrerá na esteira do discurso sobre o Estado da União proferido por Donald Trump, no qual o presidente norte-americano prometeu "esmagar" o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, informa o site Sputnik.