Chanceler russo, Lavrov anuncia nova visita ao Brasil

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Sputnik) – O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse nesta quinta-feira (15) que participará da reunião ministerial do G20 no Brasil e visitará vários outros Estados da América Latina em fevereiro.



"Estarei no Brasil novamente. Uma reunião ministerial do G20 será realizada lá no final de fevereiro. Em conexão com esta viagem, planejamos visitar vários outros países latino-americanos", disse Lavrov em entrevista coletiva sobre os resultados de 2023.

Lavrov também visitará Cuba em 19 de fevereiro e se reunirá com o presidente e o ministro das Relações Exteriores do país, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, na quarta-feira.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: