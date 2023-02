Chanceler sírio denuncia sanções dos EUA por impedir a chegada de medicamentos e ajuda

As autoridades norte-americanas afirmam que suas medidas não afetam a assistência humanitária, mas na realidade estão impedindo que ela chegue ao país, incluindo medicamentos edit

Granma — O ministro sírio das Relações Exteriores, Faisal Al-Mekdad, disse em uma entrevista que o bloqueio e as sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia estão impedindo a chegada de medicamentos e ajuda humanitária após o devastador terremoto de segunda-feira.

De acordo com o Prensa Latina, o chefe da diplomacia destacou que as autoridades americanas afirmam que suas medidas não afetam a ajuda humanitária, mas na realidade estão impedindo que ela chegue ao país, incluindo medicamentos.

Ele acrescentou que Washington e seus aliados ocidentais dão ordens a alguns governos e os ameaçam com sanções se negociarem com a Síria, o que agrava a tragédia do povo sírio.

A este respeito, o Ministro das Relações Exteriores acrescentou que a catástrofe do terremoto é imensa e o que aumentou sua profundidade são as circunstâncias difíceis pelas quais o país vem passando há 12 anos e sua constante luta contra o terrorismo e seus apoiadores.

Por outro lado, ele apelou novamente a todos os povos e países do mundo para que prestassem assistência para enfrentar esta catástrofe humanitária e agradeceu às nações e organizações que enviaram ajuda e demonstraram solidariedade.

