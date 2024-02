Chanceler sul-africana relata ser alvo ameaças após acusação de genocídio contra Israel

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A ministra das Relações Exteriores da África do Sul, Naledi Pandor, denunciou estar enfrentando ameaças por parte de agentes da inteligência de Israel. As ameaças, segundo Pandor, são realizadas através de mensagens em redes sociais, algumas das quais mencionam seus familiares, gerando preocupações quanto a sua segurança e a de seus familiares.

“O que mais me preocupa é a minha família, porque em algumas mensagens nas redes sociais meus filhos são mencionados”, disse a chanceler durante conversa com jornalistas na quinta-feira (8), de acordo com o Metrópoles. “Os agentes israelenses, os serviços secretos, é assim que se comportam e procuram nos intimidar, por isso não devemos ser intimidados. Há uma causa em andamento”, completou.

continua após o anúncio

A situação ocorre após a África do Sul apresentar uma acusação de genocídio contra Israel no Tribunal de Haia. A nação africana formalizou a acusação no início de janeiro, alegando que o país liderado por Benjamin Netanyahu estaria cometendo o crime de genocídio contra os palestinos na Faixa de Gaza durante a escaada do conflito com o Hamas.

Apesar das ameaças, Pandor afirmou que a África do Sul permanece determinada a levar adiante a ação contra Israel no Tribunal de Haia. “Não podemos recuar agora. Devemos estar com eles [palestinos]. E penso que uma das coisas que não devemos permitir é a falta de coragem. É extremamente importante que continuemos com isso”, disse. O país recebeu apoio do Brasil no pedido de investigação.

continua após o anúncio

O Tribunal de Haia apresentou sua primeira decisão em 26 de fevereiro, aceitando o caso para continuação das investigações. Embora o pedido de cessar as operações militares na Faixa de Gaza não tenha sido atendido, a Corte ordenou que Israel adote medidas de prevenção contra atos ou incitamento ao genocídio de palestinos. Além disso, determinou que o país não dificulte a entrada de ajuda humanitária na região, palco de um conflito que já se estende por mais de 120 dias.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: